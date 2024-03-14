Собянин рассказал о планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы

Более двух тысяч километров инженерных сетей построили и реконструировали в Москве за 2023 год. Об итогах развития коммунально-инженерной инфраструктуры в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Основные работы завершили на Люберецких очистных сооружениях. К сетям присоединили еще четыре станции строящейся Рублево-Архангельской линии метро и новые корпуса МГТУ имени Баумана. Кроме того, специалисты реконструировали три газопровода.

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