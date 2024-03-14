Собянин пригласил москвичей принять участие в выборах президента России

Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в голосовании по выборам президента РФ. Соответствующий пост мэр опубликовал в своем телеграм-канале.

Мэр столицы подчеркнул, что президент играет ключевую роль в системе государственной власти. Он напомнил, что выразить свою позицию можно онлайн и на избирательных участках. Кроме того, на участках проголосовать можно традиционным способом или воспользоваться специальным электронным терминалом.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.