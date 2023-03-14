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Собянин: за 10 лет в столице капитально отремонтировали 10 мостов через Москву-реку

Собянин: за 10 лет в столице капитально отремонтировали 10 мостов через Москву-реку

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В Москве за 10 лет капитально отремонтировали 10 мостов через Москву-реку. Более половины объектов построены с 1937 по 1969 годы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В списке отремонтированных объектов – Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты, которые являются объектами культурного наследия. Также мэр столицы рассказал о ремонте Строгинского, Братеевского, Автозаводского, Нагатинского и Шелепихинского мостов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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