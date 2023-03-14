Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о ремонте 10 мостов в столице за 10 лет

Новости часа: Собянин рассказал о ремонте 10 мостов в столице за 10 лет

Новости часа: Собянин рассказал о старте городского проекта "Серебряное наставничество"

Собянин: программа реновации в Даниловском районе Москвы идет полным ходом

Новости часа: Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения

Собянин рассказал о развитии программы реновации в Даниловском районе

Собянин рассказал, как изменится Цветной бульвар после благоустройства

Новости часа: в столице зафиксировали снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

Собянин: в "Технополисе "Москва" запустят производство лазерных станков

Собянин: в проекте "Бизнес уикенд" за четыре года прошли обучение более 180 тыс москвичей

Новости часа: в Госдуму внесли законопроект о гостайне в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За 10 лет в столице капитально отремонтировали 10 мостов через Москву-реку. Об этом заявил Сергей Собянин.

Почти 11 тысяч человек переселили из аварийного жилья в России в январе – феврале 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Воздушная тревога в третий раз за день объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального портала по оповещению населения страны.

Читайте также
мэр Москвыгородобществоза рубежомвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика