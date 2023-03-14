18:30Общество
Новости часа: Собянин рассказал о ремонте 10 мостов в столице за 10 лет
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За 10 лет в столице капитально отремонтировали 10 мостов через Москву-реку. Об этом заявил Сергей Собянин.
Почти 11 тысяч человек переселили из аварийного жилья в России в январе – феврале 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Воздушная тревога в третий раз за день объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального портала по оповещению населения страны.