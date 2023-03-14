Новости часа: Собянин рассказал о старте городского проекта "Серебряное наставничество"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи старшего поколения будут помогать детям-сиротам в рамках нового городского проекта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Транспортная прокуратура проверяет авиакомпанию "Победа" после того, как на рейс Москва – Челябинск не пустили пассажира с инвалидностью. Об этом рассказали в ведомстве.

Законопроект, обязывающий банки возвращать гражданам похищенное с их счетов, приняли в первом чтении. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.