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Общество

Новости часа: Собянин рассказал о старте городского проекта "Серебряное наставничество"

Новости часа: Собянин рассказал о старте городского проекта "Серебряное наставничество"

Собянин: программа реновации в Даниловском районе Москвы идет полным ходом

Новости часа: Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения

Собянин рассказал о развитии программы реновации в Даниловском районе

Собянин рассказал, как изменится Цветной бульвар после благоустройства

Новости часа: в столице зафиксировали снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

Собянин: в "Технополисе "Москва" запустят производство лазерных станков

Собянин: в проекте "Бизнес уикенд" за четыре года прошли обучение более 180 тыс москвичей

Новости часа: в Госдуму внесли законопроект о гостайне в РФ

Собянин: реконструкция Дмитровского путепровода ведется без перекрытия трассы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи старшего поколения будут помогать детям-сиротам в рамках нового городского проекта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Транспортная прокуратура проверяет авиакомпанию "Победа" после того, как на рейс Москва – Челябинск не пустили пассажира с инвалидностью. Об этом рассказали в ведомстве.

Законопроект, обязывающий банки возвращать гражданам похищенное с их счетов, приняли в первом чтении. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

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