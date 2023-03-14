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Собянин: программа реновации в Даниловском районе Москвы идет полным ходом

Собянин: программа реновации в Даниловском районе Москвы идет полным ходом

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В Москве полным ходом идет переселение жильцов по программе реновации. Например, в Даниловском районе столицы заселяют два новых дома по данной программе. Еще одну новостройку сдадут в конце марта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Как отметил мэр города, в новостройки переехали 95 семей – это 283 жителя трех старых домов. Квартиры и места общего пользования в новостройках выполнены в соответствии с московским стандартом реновации.

Всего в Даниловском районе в программу реновации включен 31 дом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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