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Собянин рассказал о развитии программы реновации в Даниловском районе

Собянин рассказал о развитии программы реновации в Даниловском районе

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В Даниловском районе Москвы заселяют два новых дома по программе реновации. Еще одну новостройку сдадут в конце марта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В новое жилье переехали около 300 москвичей. Квартиры и места общего пользования в новостройках выполнены в соответствии с Московским стандартом реновации. В новых домах есть необходимые условия для маломобильных горожан и родителей с колясками. Там также благоустроена прилегающая территория.

Всего в Даниловском районе в программу реновации включен 31 дом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
мэр МосквыгородреновациявидеоРоман Карлов
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