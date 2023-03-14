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Собянин: в "Технополисе "Москва" запустят производство лазерных станков

Собянин: в "Технополисе "Москва" запустят производство лазерных станков

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На территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" запустят производство лазерных станков. Об этом на своей странице в телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.

Создавать оборудование будет компания полного цикла "ЛАССАРД". В руководстве планируют инвестировать в проект около 230 миллионов рублей.

Как ожидается, установки на основе новейшей технологии принесут большую пользу не только столичной промышленности, но и самим жителям. Лазер широко используют в авто- и авиастроении, медицине, телекоммуникации и в других сферах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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