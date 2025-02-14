Новости часа: БПЛА будут тестироваться в летно-испытательном комплексе в "Рудневе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В новом летно-испытательном комплексе в "Руднево" смогут тестировать все типы беспилотников, заявил Сергей Собянин.

Дом площадью 27 тысяч квадратных метров построят на северо-востоке Москвы по реновации, сообщила Москомархитектура.

Городские службы Москвы мониторят состояние улиц из-за выпавшего снега, передает комплекс горхозяйства столицы.