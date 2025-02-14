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Новости

14 февраля, 23:55

Новости

Новости часа: БПЛА будут тестироваться в летно-испытательном комплексе в "Рудневе"

Новости часа: БПЛА будут тестироваться в летно-испытательном комплексе в "Рудневе"

Почти 20 школ искусств реконструируют в Москве до 2030 года

Новости часа: летно-испытательный центр для беспилотников заработал в парке "Руднево"

"Мой район. Новости": Собянин открыл летно-испытательный комплекс в "Рудневе"

Собянин объявил об открытии лучшего летно-испытательного комплекса для БПЛА

Новости часа: Собянин открыл летно-испытательный комплекс в "Рудневе"

Собянин: в "Рудневе" открылся летно-испытательный комплекс для беспилотников

Новости часа: Собянин рассказал, в каких сферах в Москве помогает искусственный интеллект

Станция "Гольяново" появится на Арбатско-Покровской линии метро

Сергей Собянин: предпрофессиональные ИТ-классы открыты в 169 школах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В новом летно-испытательном комплексе в "Руднево" смогут тестировать все типы беспилотников, заявил Сергей Собянин.

Дом площадью 27 тысяч квадратных метров построят на северо-востоке Москвы по реновации, сообщила Москомархитектура.

Городские службы Москвы мониторят состояние улиц из-за выпавшего снега, передает комплекс горхозяйства столицы.

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