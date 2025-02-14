Новости часа: летно-испытательный центр для беспилотников заработал в парке "Руднево"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Крупнейший в стране летно-испытательный центр для беспилотников заработал в парке "Руднево", рассказал Сергей Собянин.

Почти 190 самостроев демонтировали на севере Москвы в 2024 году, сообщила столичная госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.

Прирост снега в Москве к вечеру 15 февраля может составить 3 сантиметра, передает пресс-служба комплекса городского хозяйства.