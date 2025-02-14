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14 февраля, 22:30

Новости

Новости часа: летно-испытательный центр для беспилотников заработал в парке "Руднево"

Новости часа: летно-испытательный центр для беспилотников заработал в парке "Руднево"

"Мой район. Новости": Собянин открыл летно-испытательный комплекс в "Рудневе"

Собянин объявил об открытии лучшего летно-испытательного комплекса для БПЛА

Новости часа: Собянин открыл летно-испытательный комплекс в "Рудневе"

Собянин: в "Рудневе" открылся летно-испытательный комплекс для беспилотников

Новости часа: Собянин рассказал, в каких сферах в Москве помогает искусственный интеллект

Станция "Гольяново" появится на Арбатско-Покровской линии метро

Сергей Собянин: предпрофессиональные ИТ-классы открыты в 169 школах Москвы

Собянин: Москва реализует около 100 проектов с использованием ИИ

Собянин одобрил план строительства школы с детским садом на юго-востоке Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Крупнейший в стране летно-испытательный центр для беспилотников заработал в парке "Руднево", рассказал Сергей Собянин.

Почти 190 самостроев демонтировали на севере Москвы в 2024 году, сообщила столичная госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.

Прирост снега в Москве к вечеру 15 февраля может составить 3 сантиметра, передает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

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