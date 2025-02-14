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Новости

14 февраля, 14:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, в каких сферах в Москве помогает искусственный интеллект

Новости часа: Собянин рассказал, в каких сферах в Москве помогает искусственный интеллект

Станция "Гольяново" появится на Арбатско-Покровской линии метро

Сергей Собянин: предпрофессиональные ИТ-классы открыты в 169 школах Москвы

Собянин: Москва реализует около 100 проектов с использованием ИИ

Собянин одобрил план строительства школы с детским садом на юго-востоке Москвы

Мэр Москвы: Ленинградский вокзал станет максимально комфортным для пассажиров

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после обновления

Новости часа: Ленинградский вокзал станет максимально комфортным для пассажиров

Собянин: площадь залов ожидания Ленинградского вокзала вырастет более чем втрое

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва реализует около 100 проектов с использованием ИИ в сферах городского хозяйства, заявил Сергей Собянин.

Дом площадью 27 тысяч квадратных метров построят на северо-востоке Москвы по реновации, рассказали в Москомархитектуре.

Многодетные семьи и резиденты могут оформить парковочное разрешение онлайн, сообщили на mos.ru.

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