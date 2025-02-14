Новости часа: Собянин рассказал, в каких сферах в Москве помогает искусственный интеллект

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва реализует около 100 проектов с использованием ИИ в сферах городского хозяйства, заявил Сергей Собянин.

Дом площадью 27 тысяч квадратных метров построят на северо-востоке Москвы по реновации, рассказали в Москомархитектуре.

Многодетные семьи и резиденты могут оформить парковочное разрешение онлайн, сообщили на mos.ru.