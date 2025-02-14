Собянин одобрил план строительства школы с детским садом на юго-востоке Москвы

Более 3 тысяч рабочих мест создадут в ближайшее время в разных районах Москвы. О строительстве новых объектов в телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В Печатниках появится новая школа с детским садом на 725 человек. В Нагатинском Затоне откроется современный гостиничный комплекс. Также скоро введут в работу многофункциональный комплекс и гостиницу в Нижегородском районе.

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