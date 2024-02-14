Новости часа: половину всего объема медицинской техники обновили в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве уже обновили половину всего объема медицинской техники. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Школу и детсад построят на территории бывшего Черкизовского рынка в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.

Архитектурную концепцию выбрали для здания нового корпуса физфака МГУ. Об этом заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.