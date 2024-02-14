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Новости

14 февраля, 23:55

Город

Новости часа: половину всего объема медицинской техники обновили в Москве

Новости часа: половину всего объема медицинской техники обновили в Москве

Новости часа: все московские поликлиники планируют обновить в 2026 году

Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о развитии московского здравоохранения

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 февраля

Новости часа: все поликлиники Москвы планируют обновить в 2026 году

Мэр Москвы рассказал о планах благоустройства возле транспортных объектов

Новости часа: около 2 млн "квадратов" медобъектов реконструировали и построили в Москве

Собянин доложил Путину об инновациях в московском здравоохранении

Собянин доложил Путину о работе по повышению качества медпомощи москвичам

Новости часа: 50 тыс единиц современной медтехники закуплено в Москве за пять лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве уже обновили половину всего объема медицинской техники. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Школу и детсад построят на территории бывшего Черкизовского рынка в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.

Архитектурную концепцию выбрали для здания нового корпуса физфака МГУ. Об этом заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

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