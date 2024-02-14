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Новости

14 февраля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 февраля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 февраля

Новости часа: все поликлиники Москвы планируют обновить в 2026 году

Мэр Москвы рассказал о планах благоустройства возле транспортных объектов

Новости часа: около 2 млн "квадратов" медобъектов реконструировали и построили в Москве

Собянин доложил Путину об инновациях в московском здравоохранении

Собянин доложил Путину о работе по повышению качества медпомощи москвичам

Новости часа: 50 тыс единиц современной медтехники закуплено в Москве за пять лет

Собянин доложил Путину об инновациях в московском здравоохранении

Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о развитии московского здравоохранения

Владимир Путин обсудит с Сергеем Собяниным ИИ в здравоохранении

В Москве искусственный интеллект помогает врачам находить признаки множества распространенных заболеваний. Об этом рассказал Сергей Собянин Владимиру Путину во время посещения уникального Центра диагностики и телемедицины. Так, новая модель организации лучевой диагностики позволила сократить время описания исследований в 16 раз.

В ночь на 15 февраля и в течение дня в Москве ожидается снег, местами сильный. Возможно также усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду. Об этом предупреждает комплекс городского хозяйства.

Уже более ста компаний стали резидентами особой экономической зоны "Технополис Москва". Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, только в прошлом году этот статус получили сразу 16 предприятий. С их помощью в городе появится более трех тысяч рабочих мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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