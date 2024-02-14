Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 февраля

В Москве искусственный интеллект помогает врачам находить признаки множества распространенных заболеваний. Об этом рассказал Сергей Собянин Владимиру Путину во время посещения уникального Центра диагностики и телемедицины. Так, новая модель организации лучевой диагностики позволила сократить время описания исследований в 16 раз.

В ночь на 15 февраля и в течение дня в Москве ожидается снег, местами сильный. Возможно также усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду. Об этом предупреждает комплекс городского хозяйства.

Уже более ста компаний стали резидентами особой экономической зоны "Технополис Москва". Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, только в прошлом году этот статус получили сразу 16 предприятий. С их помощью в городе появится более трех тысяч рабочих мест.

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