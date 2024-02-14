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Новости

14 февраля, 20:00

Новости

Новости часа: все поликлиники Москвы планируют обновить в 2026 году

Новости часа: все поликлиники Москвы планируют обновить в 2026 году

Мэр Москвы рассказал о планах благоустройства возле транспортных объектов

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Полностью обновить все поликлиники Москвы планируют в 2026 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москвичей предупредили о снеге, гололедице и сильном ветре в четверг, 15 февраля. Сообщение публикует Гидрометцентр.

Из-за непогоды автомобилистам рекомендуют пользоваться в четверг, 15 февраля, городским транспортом. Предупреждение публикует Дептранс Москвы.

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