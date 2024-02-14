Новости часа: около 2 млн "квадратов" медобъектов реконструировали и построили в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около двух миллионов квадратных метров медобъектов реконструировали и построили в Москве за пять лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Четверть месячной нормы осадков выпадет в Москве в четверг и пятницу, 15–16 февраля. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Крупный спортивный кластер построят в столичном Солнцеве. Об этом заявили в департаменте городского имущества.