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Новости

Новости

14 февраля, 18:15

Новости

Новости часа: около 2 млн "квадратов" медобъектов реконструировали и построили в Москве

Новости часа: около 2 млн "квадратов" медобъектов реконструировали и построили в Москве

Собянин доложил Путину об инновациях в московском здравоохранении

Собянин доложил Путину о работе по повышению качества медпомощи москвичам

Новости часа: 50 тыс единиц современной медтехники закуплено в Москве за пять лет

Собянин доложил Путину об инновациях в московском здравоохранении

Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о развитии московского здравоохранения

Владимир Путин обсудит с Сергеем Собяниным ИИ в здравоохранении

Новости часа: Собянин рассказал о развитии особой экономической зоны "Технополис "Москва"

Путин и Собянин обсудят внедрение искусственного интеллекта в медицине

Новости часа: IT-классы стали самым популярным направлением среди столичных школьников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около двух миллионов квадратных метров медобъектов реконструировали и построили в Москве за пять лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Четверть месячной нормы осадков выпадет в Москве в четверг и пятницу, 15–16 февраля. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Крупный спортивный кластер построят в столичном Солнцеве. Об этом заявили в департаменте городского имущества.

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