14 февраля, 18:15Новости
Новости часа: около 2 млн "квадратов" медобъектов реконструировали и построили в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около двух миллионов квадратных метров медобъектов реконструировали и построили в Москве за пять лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Четверть месячной нормы осадков выпадет в Москве в четверг и пятницу, 15–16 февраля. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
Крупный спортивный кластер построят в столичном Солнцеве. Об этом заявили в департаменте городского имущества.