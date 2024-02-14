Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о развитии московского здравоохранения

Владимир Путин и Сергей Собянин посетили Центр диагностики и телемедицины. Это первый в России центр, который предназначен для дистанционного описания и контроля качества лучевых исследований.

На встрече мэр Москвы рассказал о повышении качества медицинской помощи москвичам за счет развития инфраструктуры здравоохранения и внедрения искусственного интеллекта (ИИ).

В Центре диагностики и телемедицины обработано более 12 миллионов исследований. Нейросети помогают находить на медицинских изображениях признаки 37 заболеваний. Точность диагностики сервисов ИИ достигает 95%.

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