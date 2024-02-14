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14 февраля, 16:15

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Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о развитии московского здравоохранения

Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о развитии московского здравоохранения

Владимир Путин обсудит с Сергеем Собяниным ИИ в здравоохранении

Новости часа: Собянин рассказал о развитии особой экономической зоны "Технополис "Москва"

Путин и Собянин обсудят внедрение искусственного интеллекта в медицине

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Собянин: в этом году приведем в порядок территории у 34 транспортных объектов

Владимир Путин и Сергей Собянин посетили Центр диагностики и телемедицины. Это первый в России центр, который предназначен для дистанционного описания и контроля качества лучевых исследований.

На встрече мэр Москвы рассказал о повышении качества медицинской помощи москвичам за счет развития инфраструктуры здравоохранения и внедрения искусственного интеллекта (ИИ).

В Центре диагностики и телемедицины обработано более 12 миллионов исследований. Нейросети помогают находить на медицинских изображениях признаки 37 заболеваний. Точность диагностики сервисов ИИ достигает 95%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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