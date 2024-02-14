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Новости

14 февраля, 15:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о развитии особой экономической зоны "Технополис "Москва"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии особой экономической зоны "Технополис "Москва"

Путин и Собянин обсудят внедрение искусственного интеллекта в медицине

Новости часа: IT-классы стали самым популярным направлением среди столичных школьников

Новости часа: Собянин рассказал о развитии особой экономической зоны "Технополис "Москва"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии особой экономической зоны "Технополис "Москва"

Мэр Москвы рассказал о планах благоустройства возле транспортных объектов

Более 100 компаний стали резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва" – Сергей Собянин

Собянин: в этом году приведем в порядок территории у 34 транспортных объектов

Новости часа: более 7 млн человек посетили театры и концертные залы Москвы в 2023 году

Новости часа: в Москве обновили 70% всех зданий городских учреждений культуры

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Статус резидентов особой экономической зоны "Технополис "Москва" получили 16 предприятий в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Проезд по проспекту Багратиона в Москве теперь можно оплатить через СБП и банковскую карту. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

В Москве запустили производство высокоскоростных лифтов в рамках масштабного инвестпроекта. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

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