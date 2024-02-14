14 февраля, 15:00Новости
Новости часа: Собянин рассказал о развитии особой экономической зоны "Технополис "Москва"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Статус резидентов особой экономической зоны "Технополис "Москва" получили 16 предприятий в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Проезд по проспекту Багратиона в Москве теперь можно оплатить через СБП и банковскую карту. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.
В Москве запустили производство высокоскоростных лифтов в рамках масштабного инвестпроекта. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.