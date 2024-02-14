Новости часа: Собянин рассказал о развитии особой экономической зоны "Технополис "Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал о развитии особой экономической зоны "Технополис "Москва". Шестнадцать новых резидентов ОЭЗ создадут свыше 3 тысяч рабочих мест.

Более 50 тысяч семей получили квартиры с момента старта программы реновации. Это данные департамента градостроительной политики.

Показатели делового туризма в Москве превзошли доковидный уровень. Об этом сообщил столичный комитет по туризму.