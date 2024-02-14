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14 февраля, 13:00

Экономика

Новости часа: Собянин рассказал о развитии особой экономической зоны "Технополис "Москва"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии особой экономической зоны "Технополис "Москва"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии особой экономической зоны "Технополис "Москва"

Мэр Москвы рассказал о планах благоустройства возле транспортных объектов

Более 100 компаний стали резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва" – Сергей Собянин

Собянин: в этом году приведем в порядок территории у 34 транспортных объектов

Новости часа: более 7 млн человек посетили театры и концертные залы Москвы в 2023 году

Новости часа: в Москве обновили 70% всех зданий городских учреждений культуры

Новости часа: рекордные 7,2 млн человек посетили театры и концертные залы Москвы

Новости часа: строительство детской поликлиники завершили в Бирюлеве Восточном

Собянин: рекордные 7,2 млн человек посетили театры и концертные залы Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал о развитии особой экономической зоны "Технополис "Москва". Шестнадцать новых резидентов ОЭЗ создадут свыше 3 тысяч рабочих мест.

Более 50 тысяч семей получили квартиры с момента старта программы реновации. Это данные департамента градостроительной политики.

Показатели делового туризма в Москве превзошли доковидный уровень. Об этом сообщил столичный комитет по туризму.

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