Новости часа: Собянин рассказал о развитии особой экономической зоны "Технополис "Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице уже больше 100 компаний стали резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Автостанции Орехово и Варшавская закроют 26 февраля, рейсы примет международный автовокзал Красногвардейский, рассказали в столичном Дептрансе.

Около 53 тысяч умных фонарей установили в Москве в 2023 году. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.