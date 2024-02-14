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Новости

14 февраля, 12:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о развитии особой экономической зоны "Технополис "Москва"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии особой экономической зоны "Технополис "Москва"

Мэр Москвы рассказал о планах благоустройства возле транспортных объектов

Более 100 компаний стали резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва" – Сергей Собянин

Собянин: в этом году приведем в порядок территории у 34 транспортных объектов

Новости часа: более 7 млн человек посетили театры и концертные залы Москвы в 2023 году

Новости часа: в Москве обновили 70% всех зданий городских учреждений культуры

Новости часа: рекордные 7,2 млн человек посетили театры и концертные залы Москвы

Новости часа: строительство детской поликлиники завершили в Бирюлеве Восточном

Собянин: рекордные 7,2 млн человек посетили театры и концертные залы Москвы

Новости часа: на юге Москвы построили 27 домов по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице уже больше 100 компаний стали резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Автостанции Орехово и Варшавская закроют 26 февраля, рейсы примет международный автовокзал Красногвардейский, рассказали в столичном Дептрансе.

Около 53 тысяч умных фонарей установили в Москве в 2023 году. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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