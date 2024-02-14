14 февраля, 12:00Новости
Новости часа: Собянин рассказал о развитии особой экономической зоны "Технополис "Москва"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице уже больше 100 компаний стали резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва". Об этом рассказал Сергей Собянин.
Автостанции Орехово и Варшавская закроют 26 февраля, рейсы примет международный автовокзал Красногвардейский, рассказали в столичном Дептрансе.
Около 53 тысяч умных фонарей установили в Москве в 2023 году. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.