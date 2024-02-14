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14 февраля, 07:45

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Собянин: в этом году приведем в порядок территории у 34 транспортных объектов

Собянин: в этом году приведем в порядок территории у 34 транспортных объектов

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Собянин сообщил, что с 2011 года в Москве благоустроено 138 водных объектов

В Москве в этом году специалисты приведут в порядок 34 территории, прилегающие к станциям метро и МЦК, а также крупным транспортным узлам. Планами работы в своем телеграмм-канале поделился Сергей Собянин.

Речь идет о благоустройстве на общей площади больше 320 гектаров Работа по созданию комфортных пешеходных связей между жилыми кварталами и станциями идет не первый год. В 2023 году, например, специалисты обустроили 564,5 гектара вокруг 58 транспортных объектов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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