Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 22:00

Новости

Собянин рассказал о программах поддержки московских экспортеров

Собянин рассказал о программах поддержки московских экспортеров

Собянин рассказал об уникальных и необычных местах для бракосочетания в Москве

Новости часа: Румыния подняла в небо истребители для проверки неизвестного метеозонда

Собянин: парковка в Москве будет бесплатной с 23 по 25 февраля

Собянин рассказал о ходе строительства электродепо "Южное" в Братееве

Новости часа: Пушилин сообщил об ожесточенных боях в районе Марьинки

Собянин рассказал о ходе строительства электродепо "Южное" в Братееве

Новости часа: МЧС РФ завершает поисково-спасательные работы в Турции и Сирии

Новости часа: МЧС РФ отправило 36 тонн гуманитарной помощи Турции

Москва заняла третье место по валовому продукту среди городов мира

Московские власти поддержали столичных экспортеров в 13 новых странах. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, в условиях санкций московским предприятиям крайне важно быстро переориентироваться на другие рынки. В этом вопросе Московский экспортный центр сейчас оказывает самую разную помощь: финансирует деловую составляющую бизнес-миссий и выставок, ищет покупателей, организует переговоры и работу переводчиков, помогает развивать продажи через онлайн-площадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквывидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика