Собянин рассказал о программах поддержки московских экспортеров

Московские власти поддержали столичных экспортеров в 13 новых странах. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, в условиях санкций московским предприятиям крайне важно быстро переориентироваться на другие рынки. В этом вопросе Московский экспортный центр сейчас оказывает самую разную помощь: финансирует деловую составляющую бизнес-миссий и выставок, ищет покупателей, организует переговоры и работу переводчиков, помогает развивать продажи через онлайн-площадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

