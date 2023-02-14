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14 февраля, 19:30

Общество

Собянин рассказал об уникальных и необычных местах для бракосочетания в Москве

Собянин рассказал об уникальных и необычных местах для бракосочетания в Москве

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В День всех влюбленных, 14 февраля, в Москве было зарегистрировано больше 400 пар. Об этом рассказал Сергей Собянин. По его словам, популярность выездных церемоний бракосочетания в 2022 году выросла на 40%.

Мэр отметил, что многие молодожены могут выбрать самые необычные локации для свадьбы благодаря проекту "Новые адреса счастья". В него входят уже больше 30 площадок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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