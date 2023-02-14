Собянин: парковка в Москве будет бесплатной с 23 по 25 февраля

Парковка на всех улицах Москвы с 23 по 25 февраля будет бесплатной. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Это касается и стоянок с повышенными тарифами. Но 26 февраля городские парковки заработают по обычному графику воскресенья. Это значит, что будет бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. При этом парковки со шлагбаумом будут работать платно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.