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Собянин: парковка в Москве будет бесплатной с 23 по 25 февраля

Собянин: парковка в Москве будет бесплатной с 23 по 25 февраля

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Парковка на всех улицах Москвы с 23 по 25 февраля будет бесплатной. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Это касается и стоянок с повышенными тарифами. Но 26 февраля городские парковки заработают по обычному графику воскресенья. Это значит, что будет бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. При этом парковки со шлагбаумом будут работать платно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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