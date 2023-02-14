Собянин рассказал о росте востребованности ночных маршрутов общественного транспорта

Ночные маршруты становятся все более востребоваными в Москве. За 2022 год ими воспользовалось около 1,4 миллиона пассажиров, что на 5% больше, чем годом ранее. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

На данный момент в городе действует 16 ночных маршрутов, они проходят мимо станций метро, вокзалов, аэропортов и других важных объектов. 14 из них соединяют удаленные районы с центром города. Еще два маршрута ведут по внутренней и внешней стороне Садового кольца.

Как отметил мэр, в городе круглосуточно ведется активная жизнь, и пользоваться общественным транспортом в ночное время для его жителей удобно и актуально. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.