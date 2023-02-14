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Экономика

Собянин: возрожденный завод "Москвич" будет поставлять по всей стране автомобили для такси

Собянин: возрожденный завод "Москвич" будет поставлять по всей стране автомобили для такси

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Три тысячи автомобилей марки "Москвич" произведут для такси и каршеринга уже в ближайшее время. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Завод "Москвич" и группа компании "Яндекс" подписали соглашение с графиком поставок на 2023 год. В этом году "Москвич" планирует производство 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч моделей будут с электродвигателем. По словам мэра, возрожденный завод будет поставлять машины для такси и каршеринга по всей стране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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