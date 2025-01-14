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Новости

Новости

14 января, 23:55

Новости

Новости часа: Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

Новости часа: Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

Новости часа: Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

Новости часа: московские школьники завоевали 24 награды на международных олимпиадах

Собянин: система здравоохранения переживает свою самую масштабную модернизацию

Собянин: в программу реновации включены новые площадки в пяти районах Москвы

Новости часа: мероприятия проекта "Открой#Моспром" посетили более 17 млн человек

Собянин поздравил победителей и призеров международных предметных олимпиад

Новости часа: система здравоохранения Москвы переживает самую масштабную модернизацию

Собянин: система здравоохранения переживает свою самую масштабную модернизацию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На 9 новых площадках по реновации можно построить больше 107 тысяч квадратных метров жилья и расселить 21 старый дом. Об этом заявил Сергей Собянин.

Пассажиры совершили более 200 миллионов поездок на столичных электробусах в 2024 году, сообщили в Мосгортрансе.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололеда в Москве будет действовать до 09:00 15 января, рассказали в Гидрометцентре РФ.

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