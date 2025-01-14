Новости часа: Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На 9 новых площадках по реновации можно построить больше 107 тысяч квадратных метров жилья и расселить 21 старый дом. Об этом заявил Сергей Собянин.

Пассажиры совершили более 200 миллионов поездок на столичных электробусах в 2024 году, сообщили в Мосгортрансе.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололеда в Москве будет действовать до 09:00 15 января, рассказали в Гидрометцентре РФ.