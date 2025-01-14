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14 января, 22:15

Новости

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

Новости часа: Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

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Новости часа: система здравоохранения Москвы переживает самую масштабную модернизацию

Собянин: система здравоохранения переживает свою самую масштабную модернизацию

Новости часа: Собянин поздравил победителей и призеров международных предметных олимпиад

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В программу реновации в Москве включены девять новых площадок. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В столице в ближайшую неделю средняя температура будет выше нормы на 5–7 градусов, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В Парке Горького появится новое пространство, предназначенное для жителей и гостей города. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

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