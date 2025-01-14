Новости часа: московские школьники завоевали 24 награды на международных олимпиадах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше половины всех победителей международных олимпиад национальной сборной – учащиеся города Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин.

Городские службы провели очистку столичных дорог и тротуаров от снега, сообщили в пресс-службе комплекса горхозяйства столицы.

Более 118 тысяч пассажиров воспользовались автовокзалами Москвы в новогодние каникулы, рассказали в Дептрансе.