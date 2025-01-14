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Новости

14 января, 18:15

Новости

Новости часа: московские школьники завоевали 24 награды на международных олимпиадах

Новости часа: московские школьники завоевали 24 награды на международных олимпиадах

Собянин: система здравоохранения переживает свою самую масштабную модернизацию

Собянин: в программу реновации включены новые площадки в пяти районах Москвы

Новости часа: мероприятия проекта "Открой#Моспром" посетили более 17 млн человек

Собянин поздравил победителей и призеров международных предметных олимпиад

Новости часа: система здравоохранения Москвы переживает самую масштабную модернизацию

Собянин: система здравоохранения переживает свою самую масштабную модернизацию

Новости часа: Собянин поздравил победителей и призеров международных предметных олимпиад

Собянин: более 17 млн человек стали участниками проекта "Открой#Моспром"

Собянин: более 16 тыс подарков для бойцов СВО и новых регионов собрано в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше половины всех победителей международных олимпиад национальной сборной – учащиеся города Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин.

Городские службы провели очистку столичных дорог и тротуаров от снега, сообщили в пресс-службе комплекса горхозяйства столицы.

Более 118 тысяч пассажиров воспользовались автовокзалами Москвы в новогодние каникулы, рассказали в Дептрансе.

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