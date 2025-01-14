Новости часа: мероприятия проекта "Открой#Моспром" посетили более 17 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 17 миллионов человек стали участниками проекта "Открой#Моспром" с 2019 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Еще шесть поездов "Иволга 4.0" запустили на МЦД-4, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

По данным Гидрометцентра России, обычная зимняя погода вернется в Москву в конце января, а в феврале ожидаются морозы.