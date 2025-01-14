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Новости

14 января, 16:45

Новости

Новости часа: мероприятия проекта "Открой#Моспром" посетили более 17 млн человек

Новости часа: мероприятия проекта "Открой#Моспром" посетили более 17 млн человек

Собянин поздравил победителей и призеров международных предметных олимпиад

Новости часа: система здравоохранения Москвы переживает самую масштабную модернизацию

Собянин: система здравоохранения переживает свою самую масштабную модернизацию

Новости часа: Собянин поздравил победителей и призеров международных предметных олимпиад

Собянин: более 17 млн человек стали участниками проекта "Открой#Моспром"

Собянин: более 16 тыс подарков для бойцов СВО и новых регионов собрано в Москве

Собянин назвал инновационные решения, применяемые при строительстве медцентров

Сергей Собянин открыл полноценное движение по Троицкой линии метро

Новости часа: Сергей Собянин вручил городские премии в области журналистики

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 17 миллионов человек стали участниками проекта "Открой#Моспром" с 2019 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Еще шесть поездов "Иволга 4.0" запустили на МЦД-4, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

По данным Гидрометцентра России, обычная зимняя погода вернется в Москву в конце января, а в феврале ожидаются морозы.

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