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Новости

Новости

14 января, 14:40

Новости

Новости часа: Собянин поздравил победителей и призеров международных предметных олимпиад

Новости часа: Собянин поздравил победителей и призеров международных предметных олимпиад

Собянин: более 17 млн человек стали участниками проекта "Открой#Моспром"

Собянин: более 16 тыс подарков для бойцов СВО и новых регионов собрано в Москве

Собянин назвал инновационные решения, применяемые при строительстве медцентров

Сергей Собянин открыл полноценное движение по Троицкой линии метро

Новости часа: Сергей Собянин вручил городские премии в области журналистики

Новости часа: Собянин рассказал, как будут выглядеть станции метро "Крымская" и "ЗИЛ"

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии журналистам Москвы

Сергей Собянин вручил премии московским журналистам

Новости часа: Собянин рассказал, как будет выглядеть станция "Крымская"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин наградил московских школьников-победителей международных предметных олимпиад.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности в ожидании снегопада, сообщили в столичном комплексе горхозяйства.

В новом сезоне проекта "Музыка в метро" примут участие 425 музыкальных коллективов, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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