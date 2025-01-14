Новости часа: Собянин поздравил победителей и призеров международных предметных олимпиад

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин наградил московских школьников-победителей международных предметных олимпиад.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности в ожидании снегопада, сообщили в столичном комплексе горхозяйства.

В новом сезоне проекта "Музыка в метро" примут участие 425 музыкальных коллективов, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.