Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 10:45

Новости

Собянин: более 16 тыс подарков для бойцов СВО и новых регионов собрано в Москве

Собянин: более 16 тыс подарков для бойцов СВО и новых регионов собрано в Москве

Собянин назвал инновационные решения, применяемые при строительстве медцентров

Сергей Собянин открыл полноценное движение по Троицкой линии метро

Новости часа: Сергей Собянин вручил городские премии в области журналистики

Новости часа: Собянин рассказал, как будут выглядеть станции метро "Крымская" и "ЗИЛ"

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии журналистам Москвы

Сергей Собянин вручил премии московским журналистам

Новости часа: Собянин рассказал, как будет выглядеть станция "Крымская"

Новости часа: мэр Москвы рассказал о возможностях для бизнеса в столичных центрах госуслуг

Собянин рассказал, как будут выглядеть станции метро "Крымская" и "ЗИЛ"

Более 16 тысяч новогодних подарков передали москвичи для участников спецоперации и жителей новых российских регионов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Мэр отметил, что подарки можно приносить в домики добра "Москва помогает", которые работают в рамках фестиваля "Зима в Москве". Для военнослужащих жители столицы передают термобелье, носки, варежки, перчатки обувные стельки и другие предметы, необходимые в быту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
мэр МосквыобществовидеоМария РыбаковаСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика