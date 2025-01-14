Собянин: более 16 тыс подарков для бойцов СВО и новых регионов собрано в Москве

Более 16 тысяч новогодних подарков передали москвичи для участников спецоперации и жителей новых российских регионов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Мэр отметил, что подарки можно приносить в домики добра "Москва помогает", которые работают в рамках фестиваля "Зима в Москве". Для военнослужащих жители столицы передают термобелье, носки, варежки, перчатки обувные стельки и другие предметы, необходимые в быту.

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