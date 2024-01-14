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14 января, 23:35

Транспорт

Новости часа: завершено строительство нового дублера Боровского шоссе

Новости часа: завершено строительство нового дублера Боровского шоссе

Новости часа: столичные производители оснащают вузы и колледжи уникальными роботами

Москвичей предупредили об обильном снегопаде

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Новости часа: московские учебные заведения оснащают роботами столичного производства

Московские учебные заведения оснащают роботами – Собянин

Завершилось строительство дублера Боровского шоссе – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство нового дублера Боровского шоссе завершено, рассказал Сергей Собянин.

Прямое авиасообщение Ярославля с Москвой планируется возобновить в 2024 году, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Еще 50 собак-проводников подготовят для помощи маломобильным горожанам в столичном метро, следует из сообщения на сайте мэра и правительства Москвы.

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