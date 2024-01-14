Новости часа: учебные заведения Москвы оснащают роботами столичного производства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вузы и колледжи Москвы оснащают роботами столичного производства, сообщил Сергей Собянин.

Три участка реорганизуют по программе комплексного развития территорий в Басманном районе, рассказал заммэра города Владимир Ефимов.

Реставраторы восстановили кожевенные изделия, обнаруженные в рамках археологических работ в Москве, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.