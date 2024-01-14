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Новости

14 января, 18:45

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Новости часа: учебные заведения Москвы оснащают роботами столичного производства

Новости часа: учебные заведения Москвы оснащают роботами столичного производства

Новости часа: инвесторы арендовали девять исторических зданий в 2023 году – Собянин

Собянин: инвесторы арендовали девять столичных объектов недвижимости в 2023 году

Новости часа: московские учебные заведения оснащают роботами столичного производства

Московские учебные заведения оснащают роботами – Собянин

Завершилось строительство дублера Боровского шоссе – Собянин

"Мой район. Новости": производство лекарств в Москве выросло почти в 2,5 раза за пять лет

Новости часа: более 50 млн карт "Тройка" выпущено с 2013 года – мэр Москвы

Собянин: больше 50 миллионов карт "Тройка" выпустили в Москве

Мэр Москвы сообщил о завершении строительства дублера Боровского шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вузы и колледжи Москвы оснащают роботами столичного производства, сообщил Сергей Собянин.

Три участка реорганизуют по программе комплексного развития территорий в Басманном районе, рассказал заммэра города Владимир Ефимов.

Реставраторы восстановили кожевенные изделия, обнаруженные в рамках археологических работ в Москве, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

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