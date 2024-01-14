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Новости

Новости

14 января, 17:30

Новости

Новости часа: инвесторы арендовали девять исторических зданий в 2023 году – Собянин

Новости часа: инвесторы арендовали девять исторических зданий в 2023 году – Собянин

Собянин: инвесторы арендовали девять столичных объектов недвижимости в 2023 году

Новости часа: московские учебные заведения оснащают роботами столичного производства

Московские учебные заведения оснащают роботами – Собянин

Завершилось строительство дублера Боровского шоссе – Собянин

"Мой район. Новости": производство лекарств в Москве выросло почти в 2,5 раза за пять лет

Новости часа: более 50 млн карт "Тройка" выпущено с 2013 года – мэр Москвы

Собянин: больше 50 миллионов карт "Тройка" выпустили в Москве

Мэр Москвы сообщил о завершении строительства дублера Боровского шоссе

Собянин: более 50 млн карт "Тройка" было выпущено с 2013 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2023 году инвесторы арендовали девять исторических объектов по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Снежный покров в Москве может вырасти на 8 сантиметров на следующей неделе. Об этом заявили в центре погоды "Фобос".

Роботами столичного производства оснастили городские вузы. Об этом также рассказал мэр Москвы.

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