Новости часа: инвесторы арендовали девять исторических зданий в 2023 году – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2023 году инвесторы арендовали девять исторических объектов по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Снежный покров в Москве может вырасти на 8 сантиметров на следующей неделе. Об этом заявили в центре погоды "Фобос".

Роботами столичного производства оснастили городские вузы. Об этом также рассказал мэр Москвы.