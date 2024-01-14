14 января, 17:30Новости
Новости часа: инвесторы арендовали девять исторических зданий в 2023 году – Собянин
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2023 году инвесторы арендовали девять исторических объектов по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом сообщил Сергей Собянин.
Снежный покров в Москве может вырасти на 8 сантиметров на следующей неделе. Об этом заявили в центре погоды "Фобос".
Роботами столичного производства оснастили городские вузы. Об этом также рассказал мэр Москвы.