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Новости

14 января, 15:30

Новости

Новости часа: московские учебные заведения оснащают роботами столичного производства

Новости часа: московские учебные заведения оснащают роботами столичного производства

Московские учебные заведения оснащают роботами – Собянин

Завершилось строительство дублера Боровского шоссе – Собянин

"Мой район. Новости": производство лекарств в Москве выросло почти в 2,5 раза за пять лет

Новости часа: более 50 млн карт "Тройка" выпущено с 2013 года – мэр Москвы

Собянин: больше 50 миллионов карт "Тройка" выпустили в Москве

Мэр Москвы сообщил о завершении строительства дублера Боровского шоссе

Собянин: более 50 млн карт "Тройка" было выпущено с 2013 года

Новости часа: дублер Боровского шоссе построили в Москве – Собянин

Дублер Боровского шоссе достроили в ТиНАО – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские учебные заведения оснащают роботами столичного производства. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве завершили строительство дублера Боровского шоссе, также сообщил мэр Москвы.

За новогодние праздники пользователи построили почти 3,5 миллиона маршрутов в приложении "Метро Москвы". Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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