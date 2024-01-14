14 января, 15:30Новости
Новости часа: московские учебные заведения оснащают роботами столичного производства
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские учебные заведения оснащают роботами столичного производства. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В Москве завершили строительство дублера Боровского шоссе, также сообщил мэр Москвы.
За новогодние праздники пользователи построили почти 3,5 миллиона маршрутов в приложении "Метро Москвы". Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.