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14 января, 10:45

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Собянин: завершилось строительство дублера Боровского шоссе

Собянин: завершилось строительство дублера Боровского шоссе

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В ТиНАО завершилось строительство нового дублера Боровского шоссе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Так, двухполосная дорога соединила Внуковское поселение с районом Ново-Переделкино. Как отметил мэр Москвы, дублер Боровского шоссе разгрузит крупные столичные магистрали и улучшит транспортную доступность станции "Новопеределкино" Солнцевской линии метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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