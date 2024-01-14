Собянин: завершилось строительство дублера Боровского шоссе

В ТиНАО завершилось строительство нового дублера Боровского шоссе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Так, двухполосная дорога соединила Внуковское поселение с районом Ново-Переделкино. Как отметил мэр Москвы, дублер Боровского шоссе разгрузит крупные столичные магистрали и улучшит транспортную доступность станции "Новопеределкино" Солнцевской линии метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.