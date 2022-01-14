Сергей Собянин посетил Диагностический центр лабораторных исследований

Почти 730 случаев заболевания штаммом "Омикрон" выявлено в Москве с 20 декабря. Секвенирование генома коронавируса проводят в Диагностическом центре лабораторных исследований. Его 14 января посетил Сергей Собянин.

В центре есть специальное оборудование, в том числе секвенаторы. А новый метод, который впервые в России ввели специалисты центра, позволяет одновременно работать с сотнями образцов.

Собянин заявил, что стационарные и амбулаторные звенья московского здравоохранения готовы к возрастающим объемам нагрузки. И в городе хватает лабораторий, чтобы обеспечить массовое тестирование на коронавирус.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.