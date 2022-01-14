Десять станций МЦД планируют реконструировать и построить в столице в 2022 году

В 2022 году в Москве планируют завершить реконструкцию и строительство сразу 10 станций МЦД. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Весной хотят открыть новую станцию Минская. Вместе с одноименной станцией Солнцевской линии она образует новый транспортный хаб. На первом этапе там заработает одна платформа и пассажирский вестибюль. Между железной дорогой и метро появится навес для комфортной пересадки.

После того, как отроется четвертый диаметр, у жителей 23-х районов Москвы появятся новые варианты для поездок на общественном транспорте. Со многих станций можно будет пересесть на метро, МЦК и другие диаметры.

До конца года в планах закончить новые станции Печатники и Марьина Роща. Завершить реконструкцию Толстопальцево, Мещерской, Переделкино, Лесного городка, Очаково и Тимирязевской, а также связать станции Окружная первого диаметра и МЦК теплым переходом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.