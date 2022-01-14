Десять станций МЦД планируют реконструировать и построить в столице в 2022 году

13:45
В 2022 году в Москве планируют завершить реконструкцию и строительство сразу 10 станций МЦД. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
Весной хотят открыть новую станцию Минская. Вместе с одноименной станцией Солнцевской линии она образует новый транспортный хаб. На первом этапе там заработает одна платформа и пассажирский вестибюль. Между железной дорогой и метро появится навес для комфортной пересадки.
После того, как отроется четвертый диаметр, у жителей 23-х районов Москвы появятся новые варианты для поездок на общественном транспорте. Со многих станций можно будет пересесть на метро, МЦК и другие диаметры.
До конца года в планах закончить новые станции Печатники и Марьина Роща. Завершить реконструкцию Толстопальцево, Мещерской, Переделкино, Лесного городка, Очаково и Тимирязевской, а также связать станции Окружная первого диаметра и МЦК теплым переходом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: