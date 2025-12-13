Cобянин: "Академия инноваторов" объединила больше 40 тыс технологических предпринимателей

Более 40 тысяч технологических предпринимателей объединила "Академия инноваторов" в этом году. Как рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX, участники запустили почти 7 тысяч проектов и создали более 1 тысячи стартапов.

Кроме того, они смогли привлечь свыше 1 миллиарда инвестиций и грантов. На городских и коммерческих площадках участники провели более 180 пилотных тестирований.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.