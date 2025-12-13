Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 декабря, 10:30

Мэр Москвы

Cобянин: "Академия инноваторов" объединила больше 40 тыс технологических предпринимателей

Cобянин: "Академия инноваторов" объединила больше 40 тыс технологических предпринимателей

Сергей Собянин: в Коммунарке появится крупный образовательный комплекс

Собянин рассказал о первом месяце работы Московского трамвайного диаметра

Собянин объявил о завершении строительства центра хронических болезней

Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Собянин: строительство центра хронических болезней завершено

Сергей Собянин рассказал, какие профессии осваивают московские роботы

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции

Собянин: новый каток в "Лужниках" станет одним из самых больших в Москве

Собянин заявил, что система ПВО Минобороны уничтожила еще четыре беспилотника

Более 40 тысяч технологических предпринимателей объединила "Академия инноваторов" в этом году. Как рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX, участники запустили почти 7 тысяч проектов и создали более 1 тысячи стартапов.

Кроме того, они смогли привлечь свыше 1 миллиарда инвестиций и грантов. На городских и коммерческих площадках участники провели более 180 пилотных тестирований.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытехнологиигородвидеоИван Евдокимов

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика