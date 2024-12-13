Новости часа: беспилотный трамвай начнет курсировать по Москве сам к концу 2025 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Беспилотный трамвай начнет перевозить пассажиров в автономном режиме в Москве к концу 2025 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Столичные центры госуслуг "Мои документы" начали предоставлять справку об участии в СВО, сообщается в телеграм-канале мэра.

Амфитеатр для отдыха обустроили возле торгового центра в Очаково-Матвеевском, рассказали в Мосгосстройнадзоре.

