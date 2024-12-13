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Новости

Новости

13 декабря, 22:30

Новости

Новости часа: беспилотный трамвай начнет курсировать по Москве сам к концу 2025 года

Новости часа: беспилотный трамвай начнет курсировать по Москве сам к концу 2025 года

Новости часа: мост через Москву-реку построят в 2025 году

Новости часа: мост через Москву-реку к Филевской пойме достроят в 2025 году

Собянин: новый мост через Москву-реку улучшит обслуживание сразу четырех районов

Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового моста через Москву-реку

Собянин: мост через Москву-реку к Филевской пойме достроят в 2025 году

Новости часа: мост через Москву-реку к Филевской пойме достроят в 2025 году

Собянин: новый мост через Москву-реку улучшит обслуживание сразу четырех районов

Новости часа: Собянин объяснил, как в Москве можно получить справку об участии в СВО

Собянин: справку об участии в СВО стало возможно получить в центрах госуслуг

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Беспилотный трамвай начнет перевозить пассажиров в автономном режиме в Москве к концу 2025 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Столичные центры госуслуг "Мои документы" начали предоставлять справку об участии в СВО, сообщается в телеграм-канале мэра.

Амфитеатр для отдыха обустроили возле торгового центра в Очаково-Матвеевском, рассказали в Мосгосстройнадзоре.

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