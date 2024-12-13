13 декабря, 21:45Новости
Новости часа: мост через Москву-реку построят в 2025 году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мост через Москву-реку между Береговым проездом и Шелепихинской набережной построят в 2025 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Декорации к Новому году впервые установят на фасадах станций метро "Краснопресненская" и "Семеновская", рассказали в Дептрансе.
Выдано разрешение на строительство пяти жилых корпусов и офисного центра в Ново-Переделкино, передал Мосгосстройнадзор.