Новости часа: мост через Москву-реку построят в 2025 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мост через Москву-реку между Береговым проездом и Шелепихинской набережной построят в 2025 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Декорации к Новому году впервые установят на фасадах станций метро "Краснопресненская" и "Семеновская", рассказали в Дептрансе.

Выдано разрешение на строительство пяти жилых корпусов и офисного центра в Ново-Переделкино, передал Мосгосстройнадзор.

