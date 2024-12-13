Новости часа: мост через Москву-реку к Филевской пойме достроят в 2025 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мост через Москву-реку от Шелепихинской набережной к Филевской пойме достроят в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Фестиваль скульптур "Ледовая Москва" пройдет на Поклонной горе с 29 декабря по 12 января, сообщили организаторы.

Несмотря на плохую погоду, московские "Аэроэкспрессы" курсируют в штатном режиме, заявили в пресс-службе перевозчика.