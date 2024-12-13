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Новости

Новости

13 декабря, 18:30

Новости

Новости часа: мост через Москву-реку к Филевской пойме достроят в 2025 году

Новости часа: мост через Москву-реку к Филевской пойме достроят в 2025 году

Собянин: новый мост через Москву-реку улучшит обслуживание сразу четырех районов

Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового моста через Москву-реку

Собянин: мост через Москву-реку к Филевской пойме достроят в 2025 году

Новости часа: мост через Москву-реку к Филевской пойме достроят в 2025 году

Собянин: новый мост через Москву-реку улучшит обслуживание сразу четырех районов

Новости часа: Собянин объяснил, как в Москве можно получить справку об участии в СВО

Собянин: справку об участии в СВО стало возможно получить в центрах госуслуг

Новости часа: беспилотный трамвай начнет курсировать по Москве сам к концу 2025 года

В Москве началась реставрация сталинских высоток

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мост через Москву-реку от Шелепихинской набережной к Филевской пойме достроят в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Фестиваль скульптур "Ледовая Москва" пройдет на Поклонной горе с 29 декабря по 12 января, сообщили организаторы.

Несмотря на плохую погоду, московские "Аэроэкспрессы" курсируют в штатном режиме, заявили в пресс-службе перевозчика.

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