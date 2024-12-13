13 декабря, 13:45Новости
Новости часа: Собянин объяснил, как в Москве можно получить справку об участии в СВО
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Справку об участии в СВО теперь можно получить в центрах госуслуг "Мои документы", сообщил Сергей Собянин.
18 соглашений и контрактов заключили на Московской международной неделе креативных индустрий, сообщил департамент культуры.
Тематическую карту "Тройка" в честь 180-летия художника Илья Репина выпустили в Москве, сообщил Дептранс.