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Новости

13 декабря, 13:45

Новости

Новости часа: Собянин объяснил, как в Москве можно получить справку об участии в СВО

Новости часа: Собянин объяснил, как в Москве можно получить справку об участии в СВО

Собянин: справку об участии в СВО стало возможно получить в центрах госуслуг

Новости часа: беспилотный трамвай начнет курсировать по Москве сам к концу 2025 года

В Москве началась реставрация сталинских высоток

Собянин: беспилотный трамвай проехал в Москве уже более 2,4 тыс км

Собянин: 65 тыс человек получили помощь во флагманском центре ММНКЦ им Боткина

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как город заботится о сталинских высотках

Новости часа: новый ледовый комплекс на 180 человек открылся на юго-западе Москвы

Новости часа: до конца года в Москве завершится строительство восьми объектов спорта

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как город заботится о сталинских высотках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Справку об участии в СВО теперь можно получить в центрах госуслуг "Мои документы", сообщил Сергей Собянин.

18 соглашений и контрактов заключили на Московской международной неделе креативных индустрий, сообщил департамент культуры.

Тематическую карту "Тройка" в честь 180-летия художника Илья Репина выпустили в Москве, сообщил Дептранс.

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