Ряд улиц в центре Москвы временно перекрыли

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13 декабря, 20:00

Экология

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как в столице продвигают идею раздельного сбора мусора

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как в столице продвигают идею раздельного сбора мусора

Собянин открыл флагманский центр ГКБ имени Боткина

Впервые с 2016 года в Москве растет патентная активность изобретателей – Собянин

Собянин открыл флагманский центр ГКБ им Боткина

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ имени Боткина

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ им Боткина

Собянин заявил о предстоящем завершении модернизации Боткинской больницы

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ им Боткина

Собянин открыл флагманский центр ГКБ им Боткина

Собянин: около 140 тыс человек посетили городские катки с момента открытия

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Экопросвещение помогает привлечь москвичей к раздельному сбору отходов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 30 сантиметров снега может выпасть в Москве к утру субботы, 16 декабря. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Частые скачки температуры через ноль ожидаются в первой половине следующей недели в Москве. Об этом предупредили синоптики.

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