13 декабря, 20:00Экология
Новости часа: мэр Москвы рассказал, как в столице продвигают идею раздельного сбора мусора
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Экопросвещение помогает привлечь москвичей к раздельному сбору отходов. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Более 30 сантиметров снега может выпасть в Москве к утру субботы, 16 декабря. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.
Частые скачки температуры через ноль ожидаются в первой половине следующей недели в Москве. Об этом предупредили синоптики.