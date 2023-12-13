Новости часа: мэр Москвы рассказал, как в столице продвигают идею раздельного сбора мусора

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Экопросвещение помогает привлечь москвичей к раздельному сбору отходов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 30 сантиметров снега может выпасть в Москве к утру субботы, 16 декабря. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Частые скачки температуры через ноль ожидаются в первой половине следующей недели в Москве. Об этом предупредили синоптики.