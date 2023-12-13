Впервые с 2016 года в Москве растет патентная активность изобретателей – Собянин

Впервые с 2016 года в Москве растет патентная активность, уже получено более 800 патентов. В своем телеграм-канале Сергей Собянин рассказал, какую поддержку город оказывает исследовательским и научным коллективам.

Столичные власти выделяют гранты, дают кредиты на льготных условиях, организуют консультации. С 2022 года добавились специальные программы: на каждый полученный в России патент город выделял по 75 тысяч рублей.

В 2023 году стартовал пилотный проект по кредитованию под залог интеллектуальной собственности. Теперь компании могут взять кредит до 50 миллионов рублей под 3,5% годовых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.