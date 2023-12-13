Ряд улиц в центре Москвы временно перекрыли

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 декабря, 18:30

Экономика

Впервые с 2016 года в Москве растет патентная активность изобретателей – Собянин

Впервые с 2016 года в Москве растет патентная активность изобретателей – Собянин

Собянин открыл флагманский центр ГКБ им Боткина

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ имени Боткина

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ им Боткина

Собянин заявил о предстоящем завершении модернизации Боткинской больницы

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ им Боткина

Собянин открыл флагманский центр ГКБ им Боткина

Собянин: около 140 тыс человек посетили городские катки с момента открытия

Собянин заявил о предстоящем завершении модернизации Боткинской больницы

Собянин: все больше москвичей участвуют в программе раздельного сбора отходов

Впервые с 2016 года в Москве растет патентная активность, уже получено более 800 патентов. В своем телеграм-канале Сергей Собянин рассказал, какую поддержку город оказывает исследовательским и научным коллективам.

Столичные власти выделяют гранты, дают кредиты на льготных условиях, организуют консультации. С 2022 года добавились специальные программы: на каждый полученный в России патент город выделял по 75 тысяч рублей.

В 2023 году стартовал пилотный проект по кредитованию под залог интеллектуальной собственности. Теперь компании могут взять кредит до 50 миллионов рублей под 3,5% годовых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика