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13 декабря, 18:15

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Собянин открыл флагманский центр ГКБ им Боткина

Собянин открыл флагманский центр ГКБ им Боткина

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ имени Боткина

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ им Боткина

Собянин заявил о предстоящем завершении модернизации Боткинской больницы

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ им Боткина

Собянин открыл флагманский центр ГКБ им Боткина

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Медицинская помощь становится еще доступнее: в городской клинической больнице имени Боткина открыли флагманский центр – там смогут принимать до 200 неотложных пациентов в день. Как отметил Сергей Собянин, столица продолжает активную модернизацию медицины в рамках президентского национального проекта по здравоохранению.

В новом корпусе доступен полный спектр медпомощи: диагностика и интенсивная терапия. Кроме того, там подготовили девять современных операционных. Подробнее о том, как организована работа в новом центре, – в эфире телеканала Москва 24.

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