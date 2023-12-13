Собянин открыл флагманский центр ГКБ им Боткина

Медицинская помощь становится еще доступнее: в городской клинической больнице имени Боткина открыли флагманский центр – там смогут принимать до 200 неотложных пациентов в день. Как отметил Сергей Собянин, столица продолжает активную модернизацию медицины в рамках президентского национального проекта по здравоохранению.

В новом корпусе доступен полный спектр медпомощи: диагностика и интенсивная терапия. Кроме того, там подготовили девять современных операционных. Подробнее о том, как организована работа в новом центре, – в эфире телеканала Москва 24.