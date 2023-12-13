Собянин заявил о предстоящем завершении модернизации Боткинской больницы

Сергей Собянин открыл флагманский центр в городской клинической больнице имени Боткина. В новом корпусе смогут принимать до 200 неотложных пациентов в день. В течение суток им окажут полный комплекс помощи: диагностика, оперативное вмешательство и интенсивная терапия. Таким образом, в столице появился четвертый флагманский центр, работающий по новому стандарту экстренной помощи.

Кроме того, на территории больницы имени Боткина открыт и урологический центр. Подробнее о том, как организована работа медиков, – в эфире телеканала Москва 24.