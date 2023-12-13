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13 декабря, 16:15

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Собянин заявил о предстоящем завершении модернизации Боткинской больницы

Собянин заявил о предстоящем завершении модернизации Боткинской больницы

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Сергей Собянин открыл флагманский центр в городской клинической больнице имени Боткина. В новом корпусе смогут принимать до 200 неотложных пациентов в день. В течение суток им окажут полный комплекс помощи: диагностика, оперативное вмешательство и интенсивная терапия. Таким образом, в столице появился четвертый флагманский центр, работающий по новому стандарту экстренной помощи.

Кроме того, на территории больницы имени Боткина открыт и урологический центр. Подробнее о том, как организована работа медиков, – в эфире телеканала Москва 24.

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