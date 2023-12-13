Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ им Боткина

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый флагманский центр в ГКБ имени Боткина сможет принимать до 200 неотложных пациентов в день. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Снегопад и сильный ветер ожидаются в столице в четверг, 14 декабря. О погодных условиях предупредили в МЧС по Москве.

Несколько улиц в центре Москвы будут закрыты для движения и парковки 14 декабря. О перекрытии улиц сообщил Дептранс.