Ряд улиц в центре Москвы временно перекрыли

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13 декабря, 15:45

Общество

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ им Боткина

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ им Боткина

Собянин открыл флагманский центр ГКБ им Боткина

Собянин: около 140 тыс человек посетили городские катки с момента открытия

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый флагманский центр в ГКБ имени Боткина сможет принимать до 200 неотложных пациентов в день. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Снегопад и сильный ветер ожидаются в столице в четверг, 14 декабря. О погодных условиях предупредили в МЧС по Москве.

Несколько улиц в центре Москвы будут закрыты для движения и парковки 14 декабря. О перекрытии улиц сообщил Дептранс.

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