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13 декабря, 13:30

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Собянин: в парках Москвы работает семь бесплатных ледовых площадок

Собянин: в парках Москвы работает семь бесплатных ледовых площадок

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Новости часа: около 140 тыс человек посетили катки в московских парках с 24 ноября

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Около 140 тысяч человек покатались на коньках в московских парках с 24 ноября. Об этом рассказал Сергей Собянин.

При этом только в первые выходные после открытия площадок их посетили 30 тысяч раз. В этом зимнем сезоне работают семь бесплатных ледовых площадок в парках "Дубки", "Ангарские пруды", "Митино", "Фили", 50-летия Октября, "Усадьба Воронцово", "Гончаровский".

Также можно посетить 15 платных катков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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