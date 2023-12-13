Собянин: в парках Москвы работает семь бесплатных ледовых площадок

Около 140 тысяч человек покатались на коньках в московских парках с 24 ноября. Об этом рассказал Сергей Собянин.

При этом только в первые выходные после открытия площадок их посетили 30 тысяч раз. В этом зимнем сезоне работают семь бесплатных ледовых площадок в парках "Дубки", "Ангарские пруды", "Митино", "Фили", 50-летия Октября, "Усадьба Воронцово", "Гончаровский".

Также можно посетить 15 платных катков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.